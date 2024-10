Blanchard: “La Juventus non può rinunciare a Vlahovic”

Jocelyn Blanchard ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per l'ex calciatore, il centravanti sarebbe imprescindibile

Intervistato per TJ, Jocelyn Blanchard ha parlato dell’avvio di stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “La Juventus è partita molto bene, ha avuto un avvio brillante in Champions e in campionato è nelle prime posizioni. Lo stile di Thiago Motta è molto gradevole, perché combina un possesso dinamico con un pressing costante in difensiva. C’è tecnica e velocità nel gioco, è molto interessante. Per me la risposta è Vlahovic, in quanto la Juve ha sempre avuto bisogno di un grande attaccante in ogni momento. Ritengo che sia in possesso del potenziale per essere il grande numero 9 della Signora. Se la squadra continua così potrà progredire ulteriormente e sarà una grande favorita per lo scudetto”.

Blanchard: “Pogba ha bisogno di tempo”

L’ex bianconero ha proseguito: “Kalulu è già molto a suo agio, gioca come un boss difensivo. Assomiglia molto a Lilian Thuram. Se continuerà così, sarà solo questione di tempo. La Francia ha anche tanti ottimi giocatori in questo ruolo. Pogba? Sarà importante per lui tornare a giocare, per ritrovare gradualmente la fiducia e il suo livello. Dovrà evitare infortuni ed esser paziente, specialmente all’inizio. Non credo che andare al Marsiglia, per adesso, sia una buona cosa. In Francia ci sarebbe molto attesa e pressione intorno a lui, soprattutto in una piazza come Marsiglia. Potrebbe essere meglio trasferirsi in un club che gli dia il tempo di rimettersi al passo”.