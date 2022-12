Anche la Juve è sul tetto del mondo: l’incredibile record bianconero

Quella tra Argentina e Francia è stata una finale da sogno, ricchissima di colpi di scena e che passerà alla storia. Alla fine a spuntarla è stata la squadra del ct Scaloni, ma l'Albiceleste non è stata l'unica a vincere. Ecco il comunicato della Juve: " Qual è la squadra con più campioni del mondo? La Juventus . Nessun club ha avuto più giocatori ad aver vinto un Mondiale e, con il successo di Di Maria e Paredes a Qatar 2022 con l'Argentina, il numero cresce ulteriormente. Ora sono 27 i bianconeri campioni del mondo . Come detto, nessun club nella storia del calcio ne conta di più.

La Juventus era regina in questa classifica anche prima dell'avvio di questo Mondiale, ma ora stacca ulteriormente il Bayern Monaco, fermo a 24. I tedeschi avrebbero potuto eseguire il sorpasso in caso di successo francese in finale, dal momento che nelle fila di Deschamps militano quattro giocatori del Bayern Monaco, ma la coppa, alla fine, finisce tra le mani di Paredes e Di Maria". (juventus.com)