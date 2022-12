Mondiali in Qatar, l’Argentina batte la Francia e trionfa

L'Argentina di Di Maria e Paredes, nella finale del Mondiale in Qatar, ha avuto la meglio sulla Francia, dopo una bella gara.

di Mattia Cinelli

Nell'ultimo atto del campionato del mondo in Qatar, l'Argentina ha sconfitto la Franciaper 2-0, conquistando il terzo Mondiale della sua storia, dopo quelli del 1978 e del 1986. Protagonista anche la Juventus, visto che due bianconeri, Di Maria e Paredes, hanno ottenuto questo storico successo, mentre lacrime amare per Rabiot, sconfitto.

La partita inizia subito con ritmi alti, e l'Argentina prende subito il dominio del campo, neutralizzando la Francia e Mbappè. El Fideo appare da subito in condizioni straripanti, ed infatti da un suo scatto nasce il penalty, poi trasformato da Messi. Ancora l'ex PSG, è decisivo sul raddoppio, visto che è proprio Di Maria a mettere in porta il pallone del 2-0, al termine di una bellissima azione corale dell'Albiceleste. La Francia prova a reagire, ma i biancoblù sono in giornata, al punto che Deschamps, prima del 45', è costretto ad un doppio cambio tecnico.

Nella ripresa calano i ritmi, e l'Argentina gestisce il vantaggio, ma basta un nulla per riaprire la gare, e Mbappè, con due reti in pochissimi minuti, la rimette in piedi, portando il match i supplementari. Nell'extra-time, Messi, con un tap-in, segna ancora, ma la stella francese, con un altro rigore, firma la tripletta. Ai calci di rigore l'Albiceleste trionfa, grazie anche al portiere Emiliano Martinez, protagonista assoluto della gara, con diversi interventi decisivi nel corso della gara.