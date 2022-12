Web in tilt per Di Maria, l’ironia dei tifosi: “Speriamo che venga a giocare alla Juve”

E' l'Argentina la vincitrice della Coppa del Mondo in Qatar. Partita pazzesca in cui primeggiano le stelle di prima grandezza Messi e Mbappe. Doppietta per il primo, tripletta per il secondo. Alla fine la gara si decide ai rigori. L'Albiceleste conquista il suo terzo trofeo mondiale. Esultano gli juventini Di Maria e Paredes. Il Fideo su livelli stellari. Rigore conquistato e due a zero a chiusura di un'azione di rara bellezza. Cresce il rimpianto fra i tifosi della Juventus, che stanno ammirando un grandissimo campione che fino ad ora con la maglia della Vecchia Signora non è praticamente mai pervenuto. Il web è andato in tilt, con i supporter juventini che hanno ironizzato sulla professionalità del proprio giocatore e non solo. Abbiamo raccolto per voi i commenti più significativi nella nostra gallery, che potete scorrere velocemente. Buon divertimento<<<