Juve, decisione presa su Rabiot: i nomi per sostituirlo fanno paura | Mercato

La madre di Rabiot continua a chiedere dieci milioni di euro di base come stipendio per rinnovare più bonus. Una richiesta impossibile da soddisfare da parte della Juventus. Ecco allora che la dirigenza starebbe seriamente valutando la possibilità di vendere il centrocampista francese. Per l'ex Psg fioccano le offerte dalla Premier, anche in virtù di un campionato del mondo da autentico protagonista. Come riferito da calciomercato.com, Arsenal, Chelsea e Newcastle sarebbero pronti a formulare offerte ufficiali alla Juve per il proprio numero 25. I Blues avrebbero già provato a solleticare il club piemontese con 12 milioni di euro, ma Cherubini è convinto di poter ottenere di più.

Con l'eventuale partenza di Rabiot e la probabile cessione pure di McKennie, non si potrà non intervenire in maniera pesante a centrocampo. Ok i giovani molto promettenti che Allegri sta valorizzando al momento, ma servirà una mezzala di livello internazionale per colmare il buco lasciato soprattutto dall'addio del francese. Elkann non vuole sentir parlare di ridimensionamento e lo dimostrano i nomi che vengono accostati alla Vecchia Signora per cogliere l'eredità di Rabiot. Vediamoli tutti dal primo all'ultimo<<<