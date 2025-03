Juve, Moggi: “Thiago Motta si poteva esonerare dopo il Psv”

Luciano Moggi ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: per l'ex dirigente, dopo il Psv si sarebbe potuto valutare un esonero

Intervistato per TJ, Luciano Moggi ha parlato della situazione legata alla panchina della Juventus dopo la sconfitta in Serie A contro l’Atalanta. Per l’ex direttore sportivo della Juventus, l’eventuale esonero dell’allenatore sarebbe ormai da considerarsi un eventuale mossa tardiva. Ecco le sue parole: “Adesso Motta non è da esonerare, lo si poteva allontanare dopo la disfatta di Eindhoven in Champions League. Il Psv ha preso 7 gol in casa dall’Arsenal, mentre noi siamo stati eliminati. Questo fa capire la forza della Juve. Ci sono anche delle discrepanze a livello comunicativo: Locatelli dichiara di aver sbagliato tutto, poi arriva l’allenatore e dice che rifarebbe tutto. E’ lì che lo avrei mandato a casa a fare quello che gli pare”.

Moggi: “Chi ha disfatto lo spogliatoio?” Speriamo per Firenze”

L’ex direttore sportivo della Juve ha anche aggiunto: “Io come procederei in questo caso? Non procederei, perché non conosco le dinamiche interne. Quando sento dire all’allenatore che bisogna riorganizzare lo spogliatoio, gli chiederei chi lo ha disfatto. Solo questo. Speriamo solo che a Firenze possano fare risultato”. Leggi anche le ultime indiscrezioni su un possibile clamoroso ritorno <<<