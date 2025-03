Juventus, torna Allegri: ecco la bomba dopo l’Atalanta! / News

Nuove indiscrezioni riguardanti la Juventus raccontano qualcosa di clamoroso rispetto al possibile ritorno di Allegri

Juventus-Atalanta: sconfitta e voci clamorose

Non ci sarebbe solo il Milan sulle tracce di Allegri. Secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni, uscite proprio in questi minuti, la Juve starebbe seriamente riflettendo su un possibile ritorno di Max Allegri sulla panchina della Juventus. Una notizia clamorosa, lo sappiamo. Che però è stata data da una fonte autorevole come Sportmediaset che ne parla come possibile opzione, insieme ad altre. Diciamolo: sarebbe incredibile. Ma allo stesso tempo, possiamo dire che forse, sarebbe necessario. Allegri, spendendo mezzo euro sul mercato, ha fatto vincere la Coppa Italia alla Juventus portandola tranquillamente al quarto posto. Quest’anno, spendendo il triplo, la Juve è uscita da tutto. Anche contro l’Empoli. E lotta contro una Lazio agguerrita per il quarto posto. Insomma: il Mottismo s’è rivelato una bufala. A farne le spese sarà la Juventus. Che ripensa ad Allegri ma non solo. Per il prossimo anno, infatti, c’è anche un altro nome clamoroso che sta circolando <<<