Polonia, Lewandowski esalta Milik: “La maglia della Juve gli sta bene”

Intervenuto dal ritiro con la nazionale polacca, Robert Lewandoski ha parlato dell'attaccante della Juve Arek Milik

redazionejuvenews

La sconfitta contro il Monza è stata l'ultima partita della Juve prima della pausa nazionali. Per circa 10 giorni molti giocatori bianconeri saranno impegnati con le rispettive nazionali, pronti a giocare amichevoli e match di Nations League. Da Di Maria convocati con l'argentina fino a Bonucci e Gatti con l'Italia: ben 14 giocatori della Vecchia Signora in giro per il mondo.

Tra questi due, Milik e Szczesny, sono stati convocati dalla Polonia. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro con la nazionale, il bomber del Barcellona Robert Lewandowski ha parlato dell'attaccante della Juve: "Gli ho detto che la maglia della Juventus gli sta bene… La cosa più importante è che facciamo bene: siamo sempre andati d’accordo dentro e fuori dal campo. Tenendo presente che giochiamo entrambi regolarmente e siamo in forma, potrebbe essere un vantaggio per la Nazionale e spero che in queste partite si veda".

Senza Chiesa, con Di Maria squalificato e un Vlahovic in difficoltà, Milik sarà l'arma in più della squadra di Allegri. L'ex Marsiglia ha già dimostrato tutte le sue qualità, decisivo sotto porta e utile in fase di impostazione. Il tandem d'attacco con il bomber serbo funziona e lui che sarebbe dovuto essere soltanto una riserva si prepara ad essere un titolarissimo.