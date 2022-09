Juve, Vlahovic a secco: il bomber non segna da 5 partite. No Dusan, no party

La Juve continua ad avere grossi problemi in attacco: soltanto 9 gol fatti in Serie A. Per intenderci, la Salernitana ne ha fatti 10 per non parlare della sorpresa Udinese che ne ha segnati addirittura 15. Nonostante i grandi nomi, i bianconeri non riescono a rendersi pericolosi nella metà campo avversaria. E se da un lato le assenze di Chiesa e Pogba pesano come macigni, dall'altra non è giusto aggrapparsi soltanto a questa scusa.