News Juve – Mercato, ribaltone in vista. Non solo Tuchel: nomi a sorpresa

In molti si stanno chiedendo perché la Juventus non abbia già cambiato la propria guida tecnica. Il motivo principale è di natura economica. Massimiliano Allegri è blindato da un contratto pluriennale che costerebbe alla Juve, in caso di esonero, qualcosa come 80 milioni di euro. Una cifra che la Vecchia Signora non può permettersi di gettare alle ortiche. E' anche vero che il continuare su questo trend sia in campionato che in Champions, potrebbe portare a perdite economiche anche maggiori di quelle sopra citate.