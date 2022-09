Juve, tutti i bianconeri convocati con le rispettive nazionali

Test per Argentina, Brasile, Colombia, Italia Under 21 e Stati Uniti. Partiamo dagli azzurrini: Fagioli e Miretti giovedì 22 settembre, alle 17:30, affronteranno l'Inghilterra. Secondo impegno fissato per lunedì 26 settembre (15:30) contro il Giappone. Anche per le altre Nazionali doppio appuntamento. L'Argentina di Di Maria e Paredes sabato 24 settembre alle 02:00 sfida, a Miami, l'Honduras, per poi vedersela il 28 settembre alla stessa ora con la Giamaica, stavolta a Whippany, nel New Jersey. Il Brasile di Danilo e Bremer, alla sua prima convocazione in Nazionale, giocherà invece in Europa. Venerdì 23 settembre alle 20:30 a Le Havre va in scena Brasile-Ghana, mentre il 27 settembre, allo stesso orario, a Parigi Brasile-Tunisia. Come l'Argentina, giocano in negli Stati Uniti Juan Cuadrado e la sua Colombia: prima domenica 25 settembre all'01:30 contro il Guatemala ad Harrison, in New Jersey, poi mercoledì 28 settembre alle 02:00 contro il Messico, a Santa Clara, in California. Sarà l'Europa, invece, il teatro dei match degli USA. Weston McKennie e compagni il 23 settembre alle 14:25 se la vedranno con il Giappone a Düsseldorf, in Germania, e il 27 settembre alle 20:00 con l'Arabia Saudita a Murcia, in Spagna.