Juve-Milan, Pulisic: “Non abbiamo fatto benissimo nel 1° tempo”

Intervistato dai microfoni di Mediaset nel post match della semifinale di Supercoppa italiana contro la Juventus, ha parlato l’attaccante del Milan, Christian Pulisic. Ecco le sue parole: “Siamo in finale! Grande spirito di squadra. Non abbiamo fatto benissimo nella prima parte ma ce la teniamo così. La vittoria ci da fiducia; ci dà fiducia per andare avanti. Contro l’Inter vogliamo ripetere il successo in campionato”.