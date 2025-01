Juve-Milan, la moviola del match: bene Massa

La Juventus, nella partita con il Milan, ha vinto per 2-0. La squadra arbitrale ha invece diretto bene l'incontro.

La Juventus, nella partita contro il Milan, ha vinto per 2-0, grazie alle reti nel secondo tempo di Mbangula e Weah. La squadra arbitrale, guidata da Massa, ha svolto un buon lavoro. Nel primo tempo non ci sono grandi occasioni controverse, soltanto il contatto Reijnders-Thuram, ma il direttore di gara lascia correre in modo corretto, visto che il francese colpisce prima il pallone e poi l’olandese.

La ripresa

Nella ripresa giusti i due gialli a Bennacer ed Emerson Royal, mentre sui gol non c’è nulla da rivedere. Intanto ecco il live della partita con il Milan<<<