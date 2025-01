Juve-Milan 2-0: rivivi le emozioni del match

Tutte le emozioni della sfida di Serie A tra Juve e Milan: la cronaca testuale del big match tra bianconeri e rossoneri

90’+4 – TRIPLICE FISCHIO. La Juve batte 2-0 il Milan e torna a vincere.

89′ – Ultimo cambio Juve: Adzic prende il posto di Mbangula.

85′ – Manovra la Juve ma il passaggio di Douglas Luiz per Weah viene intercettato da Leao.

81′ – Altra sostituzione per i bianconeri: dentro Vlahovic e Fagioli, escono Nico Gonzalez e Thuram.

74′ – Cambio Juve: fuori Koopmeiners, dentro Douglas Luiz.

71′ – Ammonito Emerson Royal per un fallo su Nico Gonzalez.

63′ – RADDOPPIO JUVE! Grande contropiede dei bianconeri che trovano la rete del 2-0 con Weah.

59′ – GOL DELLA JUVE! Mbangula calcio con coraggio e trova la deviazione di Emerson Royal che spiazza Maignan. 1-0 per i bianconeri.

58′ – Buon inizio di secondo tempo per la Juve, che continua a spingere. Milan costretto ad arretrare.

51′ – Doppia incredibile occasione per la Juve, prima con Weah e poi con Koopmeiners. Niente da fare per i bianconeri.

46′ – Inizia il secondo tempo ma Yildiz resta negli spogliatoi, sostituito da Weah. Problemi agli adduttori per lui.

45’+1 – FINE PRIMO TEMPO

42′ – Assist di Koopmeiners per Nico Gonzalez: l’argentino non riesce però a spedire la palla in rete.

35′ – Cambiaso inventa e trova Yildiz: il turco calcia ma trova la risposta di Maignan.

32′ – Grande chiusura di Gatti su Theo Hernandez, soltanto calcio d’angolo per i rossoneri.

26′ – Azione molto confusa del Milan che ha cercato in tutti i modi di trovare il gol. Nel capovolgimento di fronte Nico Gonzalez è partito veloce fino ad arrivare davanti a Maignan. L’argentino però ha sprecato tutto.

20 – Occasione Juve: punizione bianconera con Gatti che colpisce di testa e va a un passo dal gol del vantaggio.

15′ – Grande intervento difensivo di Maignan, che esce dai pali e ferma Yildiz.

12′ – Fallo di McKennie su Leao: niente cartellino per l’americano.

8′ – Juve pericolosa con Mbangula, che sfiora il gol di pochi centimetri. Il belga è il migliore dei bianconeri in questo inizio di partita.

1′ – FISCHIO D’INIZIO

Juve-Milan, il live della partita

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All.: Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Tomori, Gabbia; Hernandez; Fofana, Bennacer; Musah, Reijnders, Leao; Abraham. All.: Conceicao.