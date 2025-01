Juve-Milan, le designazioni arbitrali: dirige Massa, Mazzoleni al VAR

In vista della sfida tra Juve e Milan l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali: dirige Massa, Mazzoleni al VAR

In vista della sfida tra Juve e Milan l’AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali: a dirigere il match sarà Massa, con Bindoni e Scatragli come assistenti. Quarto uomo Bonacina. Al VAR Mazzoleni con Abisso come AVAR.

Serie A, tutte le designazioni arbitrali per la 21a giornata

Di seguito tutte le designazioni arbitrali della prossima giornata del campionato italiano:

ROMA – GENOA Venerdì 17/01 h.20.45

ZUFFERLI

BACCINI – BAHRI

IV: RAPUANO

VAR: DI BELLO

AVAR: CAMPLONE

BOLOGNA – MONZA Sabato 18/01 h.15.00

MARIANI

IMPERIALE – BERCIGLI

IV: PERENZONI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI

JUVENTUS – MILAN Sabato 18/01 h.18.00

MASSA

BINDONI – SCATRAGLI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO

ATALANTA – NAPOLI Sabato 18/01 h.20.45

COLOMBO

ALASSIO – PERETTI

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI BELLO

FIORENTINA – TORINO h.12.30

MARINELLI

VECCHI – RASPOLLINI

IV: CREZZINI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO

CAGLIARI – LECCE h.15.00

SACCHI

PERROTTI – DEI GIUDICI

IV: AURELIANO

VAR: SERRA

AVAR: MAZZOLENI

PARMA – VENEZIA h. 15.00

FOURNEAU

DI GIOIA – DI MONTE

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: CHIFFI

H. VERONA – LAZIO h. 18.00

FABBRI

LO CICERO – GARZELLI

IV: RUTELLA

VAR: ABISSO

AVAR: PATERNA

INTER – EMPOLI h. 20.45

FELICIANI

DI IORIO – ZINGARELLI

IV: TREMOLADA

VAR: GUIDA

AVAR: DI PAOLO

COMO – UDINESE Lunedì 20/01 h. 20.45

COSSO

ROSSI M. – ROSSI L.

IV: DOVERI

VAR: PATERNA

AVAR: SERRA