Ex Juve, Huijsen: “Voglio giocare al Real Madrid? Vedremo”

Intervistato da El Chiringuito l'ex Juve Huijsen ha parlato delle voci che lo vorrebbero al Real Madrid la prossima stagione

Intervistato da El Chiringuito l’ex Juve Huijsen ha detto: “Molte squadre mi vogliono? Non lo so. Real Madrid? Il Madrid è una grande squadra e ogni giocatore vuole giocare il più in alto possibile. Se voglio giocare per il Real Madrid? Non lo so. Vedremo. Sergio Ramos è il mio idolo fin da quando ero piccolo. Ho un contratto fino al 2028 ed ho una clausola rescissoria. A quanto ammonta la mia clausola rescissoria? La verità è che non lo so molto bene. Un amico mi ha chiamato e mi ha detto… Vai al Real Madrid. Ho riso. Cosa gli dovevo dire? Ancelotti è un ottimo allenatore. Non è al Real Madrid per niente. Merita un riconoscimento”.

Ex Juve, le parole di Iraola e Kluivert

In una recente intervista l'allenatore del Bournemouth Iraola aveva aggiunto: "Non è che siamo sorpresi, sta giocando con costanza e ha fatto molto bene. È migliorato molto anche durante la stagione. Ha affrontato attaccanti molto difficili, sapevamo di avere un giocatore molto forte. Se può andare al Real Madrid? Dovete chiederlo a lui". Justin Kluivert invece aveva detto: "Gioca per il Bournemouth con me. È un grande giocatore. La Spagna ha un fenomeno da qui a tanti anni. È davvero incredibile. È venuto in Inghilterra in estate e si è adattato in modo fantastico. È così giovane e gioca già per la Spagna, e gioca così. Sono sicuro che avrà molte offerte in estate. E sappiamo tutti che l'anno prossimo non sarà con noi a Bournemouth".