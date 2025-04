Juve-Lecce, le designazioni arbitrli: dirige Zufferli, Mazzoleni al VAR

Riccardo Focolari TORINO

In vista della 32a giornata di Serie A l’AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la sfida tra Juve e Lecce. A dirigere il match sarà Zufferli, con Vecchi e Bercigli come suoi assistenti e Arena come quarto uomo. Al VAR Mazzoleni, con Massa come AVAR. Juve, le designazioni arbitrali per