Juve, Linus duro: “Se avrei dato più tempo a Motta? Ne ha avuto anche troppo”

Su La Stampa il conduttore radiofonico e grande tifoso della Juve Linus ha parlato di Thiago Motta: “Se gli avrei dato più tempo? No, ne ha avuto anche troppo. Ha un bel coraggio nel dire che l’hanno interrotto sul più bello perchè lo hanno interrotto sul più brutto. Mi dispiace dirlo perchè ero tra i tanti convinti che fosse bravissimo. Gli auguro di dimostrarlo in futuro. In dieci giorni Tudor ha rimesso la squadra in una dimensione decorosa. Non è il Real Madrid ma almeno è certamente meglio di ciò che abbiamo visto fino ad adesso”.

Juve, le parole di Motta

Intervistato dal Corriere della Sera l'ex allenatore della Juve Thiago Motta aveva infatti detto: "Sicuramente sono deluso perché non è andata come speravamo, soprattutto in Coppa Italia e Champions. Però non sono d'accordo quando sento parlare di fallimento: il nostro lavoro è stato interrotto quando eravamo a un punto dal quarto posto in classifica che era, a inizio stagione, l'obiettivo prioritario. Quando ho accettato questo incarico, con grande entusiasmo, sapevo che sarebbe stato un progetto triennale, fondato su una profonda rivoluzione della squadra, sul suo radicale ringiovanimento. Se cambierei qualcosa? Tante cose abbiamo fatto bene, tante altre le cambierei, di sicuro. Nessuno che non sia arrogante nega i propri errori. Ma non accetto che si butti via tutto il lavoro fatto".