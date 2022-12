9 giorni al mercato invernale: cosa serve alla Juve? Il punto della situazione

Il 2 gennaio avrà inizio il mercato di riparazione. Per molte squadre sarà l'occasione perfetta per sistemare i problemi delle rose e potenziarsi in vista della seconda metà di stagione. La Juve dopo un pessimo inizio in Serie A e l'eliminazione dalla Champions League, è riuscita a riprendersi e a concluso il 2022 terza in classifica. Le vicende societarie e le dimissioni di tutto il Cda rischiano però di interrompere questo processo di crescita. Come si muoverà la Juve sul mercato?