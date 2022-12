Crisi Juve, Allegri rivela: “Oggi il dg Scanavino si è presentato alla squadra”

Al termine dell'amichevole contro il Rijeka l'allenatore della Juve Allegri ha parlato in conferenza stampa: "Oggi ho parlato col nuovo dg Scanavino, che si è presentato alla squadra e allo staff. Poche parole ma giuste. Ha ribadito che la Juventus è sempre la Juventus, programmi e ambizioni non cambiano ora e non cambieranno mai. Noi siamo artefici del destino della Juventus in campo e lavoreremo su questo. La Juventus fa parte di uno dei gruppi industriali più forti del mondo, poi la passione della proprietà è infinita e questo è una responsabilità in più. Sono sempre stato sereno, poi dispiace leggere tutti i giorni queste cose".