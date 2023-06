Juve, mega offerta in arrivo dall’Arabia per Allegri: vertice a Montecarlo

È stata una stagione particolarmente difficile per la Juve, costretta a fare i conti con una lunga serie di infortuni e problemi giudiziari. Alla fine i bianconeri hanno concluso l'annata settimi in classifica (dopo la penalizzazione di 10 punti), eliminati da Coppa Italia, Champions e Europa League. Nonostante i risultati deludenti, però, la Juve ha deciso di confermare Massimiliano Allegri al comando della squadra, come confermato dal direttore generale bianconero Scanavino: "Allegri non è mai stato in discussione. Dal punto di vista degli incontri o contatti quotidiani da sempre con lui. In questi mesi abbiamo attraversato insieme questa bufera. Per certi versi il nostro rapporto si è consolidato in tempi rapidi. Abbiamo avuto qualche confronto acceso ma sempre con la volontà di fare il meglio per la squadra".