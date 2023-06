Calciomercato Juve / Terremoto? Momblano: “Loro 5 possono andare via!”

Luca Momblano torna a parlare ai microfoni di Juventibus e confrontandosi con la chat e con i colleghi, ha provato a giocare rispetto a quello che potrebbe avvenire il prossimo anno. "Non è un lancio, non è una notizia. Ma vi posso dire chi, ad oggi, potrebbero essere 5 giocatori che il prossimo anno non vedremo in bianconero". Una lista di 5 nomi che ovviamente non comprende i calciatori che rientrano dal prestito o quelli che andranno a scadenza di contratto. Ma che - dovesse realizzarsi anche in parte - andrebbe a delineare nettamente quello che potrebbe essere poi il calciomercato bianconero nelle prossime settimane. Di seguito, ecco la lista a cui ci stiamo riferendo <<<