CR7 fuori dalla Top11 della Saudi League. L’ex Juve: “Giocherò altri 2/3 anni”

Dopo la fine della sua avventura al Manchester United, Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare l'Europa e trasferirsi in Arabia Saudita, all' Al Nassr . Una mossa che ha sorpreso molti, vista come un drastico calo nella carriera di uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Confrontandosi con un campionato nettamente meno competitivo l'impressione era che l'ex Juve avrebbe dominato la Saudi League. La realtà dei fatti è stata però ben diversa.

Se da un lato CR7 ha segnato 14 gol in 16 presenze con l'Al Nassr, l'arrivo del fuoriclasse portoghese non è servito alla squadra araba a vincere il campionato. Ronaldo è arrivato secondo in classifica, è stato eliminato da Coppa e Supercoppa Araba, ma soprattutto i tifosi hanno cominciato a criticarlo pesantemente. Gli atteggiamenti in campo e fuori dell'ex Juve non sono piaciuti ai fan arabi, che hanno cominciato afischiarlo. Insomma, la prima stagione di CR7 all'Al Nassr non è stata tutta rosa e fiori come ci si sarebbe potuti aspettare. Come se non bastasse la Saudi League ha anche escluso il portoghese dalla squadra della stagione.