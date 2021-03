Juve: media di quattro assenti per infortunio a partita

I bianconeri falcidiati dalle assenze e delle patologie legate al COVID

La Juventus è attesa tra questa sera e martedì da due sfide cruciali per il proseguo della sua stagione, con le partite contro la Lazio e il Porto che verranno disputate tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Gli uomini di Andrea Pirlo sono chiamati a vincere entrambe le partite, per tenere da una parte aperte le speranze per lo Scudetto, dall'altra quelle di qualificazione ai quarti della Champions League, con la partita contro i lusitani che andrà vinta a tutti i costi, anche in virtù della sconfitta maturata nella partita di andata per 2-1

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo spera di recuperare qualcuno degli indisponibili per queste due partite: questa sera Juan Cuadrado sarà della partita, mentre per martedì c'è ottimismo per il recupero di Bonucci. I bianconeri non sono fortunati in questa stagione con gli infortuni, ai quali si aggiungono poi le assenze legate al COVID-19 e ad altre patologie. Il Capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha saltato in questa stagione 16 partite, seguito da Paulo Dybala ed Alex Sandro a quota 15, con De Ligt a 13, Demiral a 10 e Cuadrado a nove: 4 sono gli infortunati di media per i bianconeri a partita, un grande handicap visto che le assenze hanno sempre riguardato giocatori importanti per la squadra.