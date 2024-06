Juve, Mckennie: “Al Leeds il momento più basso della mia carriera”

Weston Mckennie, centrocampista della Juventus, è ritornato sulla sua esperienza al Leeds nel quale le cose non sarebbero andate come sperato

Intervistato ai microfoni di The Atletic, Weston Mckennie, centrocampista della Juventus, ha parlato della sua esperienza nel Leeds in Premier League. Ecco le sue parole: “Il mio periodo al Leeds è stato probabilmente uno dei punti più bassi, se non il più basso della mia carriera professionale. Ero alla Juventus, giocavo di settimana in settimana, e forse avevo sviluppato un po’ di comodità o compiacimento. Poi in Premier, dove abbiamo cambiato quattro allenatori in cinque mesi, niente è andato secondo i piani o come me lo ero immaginato”.

Mckennie: “Amo il calcio di grande livello”

Il centrocampista della Juventus ha proseguito: “Quando sono arrivato in Inghilterra, nella mia testa mi ripetevo: ‘Ok, devo fare ottime prestazioni, numeri, aiutare la squadra a rimanere in alto e sperare che una delle prime cinque del campionato arrivi e veda quanto ho giocato bene e mi compri. Con tutto il rispetto per il Leeds e i suoi tifosi, amo il calcio della Champions League. Mi piace giocare ai massimi livelli. Sono andato lì più che altro per provare qualcosa di nuovo”.

La delusione della retrocessione con il Leeds

Infine, Mckennie ha concluso parlando della sofferenza vissuta per il mancato raggiungimento della salvezza con il Leeds: “Mi piace pensare di essere una persona che ha la pelle dura. Quando si ricevono piccoli commenti qua e là, è abbastanza facile ignorarli. Ma quando apri il telefono e la prima cosa che vedi sui social è sempre qualcosa di negativo, è difficile non pensarci. Mi piace molto quando le persone riescono a relazionarsi con me e mi sento felice. Il calcio è un mondo che a volte non perdona. La gente ovviamente non sa cosa passano i giocatori e lo stress che mettono su loro stessi per ottenere risultati, perché non vogliamo fare brutte prestazioni e non vogliamo perdere le partite. È solo che a volte ci sono alti e bassi, quindi fa male. Dopo la retrocessione con il Leeds, probabilmente è stata la prima volta, a parte l’uscita dalla Coppa del Mondo, in cui ho pianto. Odio perdere e mi sono sentito come se avessi deluso le aspettative che la gente aveva nei miei confronti. Ma quando hanno iniziato a dire “ciccione bastardo”, “porco”, “stronzo” e cose del genere, è stato un po’ difficile. Non ci si rende conto dell’effetto che le parole hanno sulle persone”.