Juve, Mattioli: “Thiago Motta è una delusione”

Mattioli ha parlato l'allenatore della Juve, Thiago Motta: per il giornalista, il nuovo tecnico dei bianconeri starebbe deludendo le attese

Intervenuto per Tmw Radio, Mario Mattioli ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “E’ una delusione. Continuo a sostenere che non conosce a fondo i calciatori. Sono settimane che dico del cattivo impiego di calciatori fondamentali. Ho parlato con una persona che conosce molto bene Koopmeiners e conviene con me che si è persa l’occasione di fare un centrocampo di ferro accanto a Thuram. Lo scorso anno eravamo disintegrato, quest’anno abbiamo 16 punti in meno e non va. Motta non conosce a fondo il rendimento dei giocatori nel proprio ruolo. La Juve non si riconosce. Ora arrivano anche giocatori, vedi Veiga, che sarà anche ottimo, ma non è roba da Juve. Non vedo un gruppo pronto per fare quel balzo di qualità che tutti speriamo”.

Mattioli: “Momento non facile per Calabria al Milan”

Inoltre, sui nervi tesi tra Davide Calabria e Sergio Conceicao al Milan, il giornalista ha aggiunto: “E’ un momento non particolarmente facile. Calabria, dopo anni da capitano, si è trovato fuori squadra e senza fascia. Sono cose che possono influire su un giocatore. E sono convinto che uno dei motivi con Theo Hernandez sia proprio la fascia da capitano, che ha indossato ma ora è stato degradato”. Leggi anche le parole di Ibrahimovic sulla lite tra Calabria e Conceicao <<<