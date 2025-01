Cagni: “Alla Juventus c’è una confusione comprensibile”

Cagni ha parlato del momento della stagione della Juve: per l'allenatore, nella squadra bianconera ci sarebbe una confusione comprensibile

Intervistato per Tmw Radio, Gigi Cagni ha parlato del momento in stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “Ho saputo una cosa su Danilo: sembra che lui che abbia detto che non siano tutti d’accordo per come viene fatta la fase difensiva. Per me c’è una confusione che ci sta, perché stanno costruendo, ma l’anno prossimo non può sbagliare nulla. L’allenatore deve dimostrare di essere uno che sa cambiare quello che non funziona”.

Cagni: “La Juve sta snaturando alcuni giocatori”

Sul rendimento di Teun Koopmeiners e della difficoltà di trovare una stabilità nell’undici titolare, l’allenatore ha aggiunto: “E’ questione di gioco. Lui fa delle cose che fanno rendere dei giocatori e non fa rendere altri. Gioca palla a terra e vedo giocatori che vanno in zone di campo dove non sono abituati. Non ce la faccio a vedere Koopmeiners andare a prendersi la palla in certe zone. La questione è fisica, perché regge un tempo, e poi di metodo di gioco. E’ bello vedere la Juve per un tempo, ma sta snaturando alcuni giocatori. La Juve ha avuto anche tanti infortuni. Motta però vuole giocare in un certo modo, non dare punti di riferimento all’avversario. Toccano più palle i terzini che i centrocampisti”. Intanto la Juventus starebbe riflettendo per un cambio in panchina nella prossima stagione <<<