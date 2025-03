Calciomercato Juve | Ultim’ora su Vlahovic: annuncio improvviso poco fa

Aggiornamenti molto interessanti su Vlahovic e sul calciomercato della Juventus da qui al prossimo futuro: il punto

Juventus-Vlahovic, ci sono novità di calciomercato

Igor Tudor si prepara a plasmare la nuova Juventus, e Dusan Vlahovic sarà al centro del progetto tecnico, almeno per ora. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico croato starebbe valutando diverse soluzioni offensive, con il serbo come terminale centrale e Kolo Muani e Yildiz alle sue spalle, oppure con il francese a fare da seconda punta. Non è escluso l’inserimento di Teun Koopmeiners sulla trequarti, altro elemento da rigenerare, mentre Nico Gonzalez potrebbe essere rispolverato nel ruolo di esterno a tutta fascia, in stile Albiceleste. Weston McKennie, invece, continuerà nel suo ruolo da tuttofare, tra fascia e centrocampo.

Ma se dal campo arrivano segnali di costruzione, sul fronte societario la situazione legata a Vlahovic è tutt’altro che stabile. Il centravanti ha un contratto fino al 2026 e guadagna attualmente 10,5 milioni netti a stagione, cifra destinata a salire a 12 dal prossimo anno. Un ingaggio pesante, che la Juventus non sembra intenzionata a sostenere senza garanzie sul futuro. I contatti con il suo agente, Darko Ristic, si sono bruscamente interrotti, e l’incontro previsto a marzo tra le parti non è mai avvenuto, segnale di un raffreddamento evidente nei rapporti. La situazione è chiara: senza rinnovo, il club bianconero aprirà alla cessione già dalla prossima estate. La Juve non vuole correre il rischio di trovarsi con un Vlahovic in scadenza nel 2026 e nessun margine di trattativa. L’idea è monetizzare ora, con l’Europeo alle porte che potrebbe rappresentare una vetrina importante per far lievitare il suo valore. Sullo sfondo restano i soliti nomi: Premier League in primis, ma anche il PSG continua a monitorare.