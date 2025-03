Juve, Marocchi: “Non ci sono certezze, Thiago si è ostinato a fare il Thiago”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport l'ex bianconero Giancarlo Marocchi ha analizzato la situazione in casa Juve

Ennesima serata da dimenticare per la Juve, che contro l’Atalanta ha perso 4-0. Un risultato pesantissimo, che entra di diritto tra le sconfitte più pesanti in casa nella storia della Vecchia Signora. Intervenuto dagli studi di Sky Sport l’ex bianconero Giancarlo Marocchi ha detto: “Il problema è che siamo a marzo e non sappiamo come valutarla la Juve: non c’è un giocatore che ha fatto sempre bene, non ci sono certezze sulle quali costruire l’anno prossimo. Thiago si è ostinato a fare il Thiago“.

"Fare il Thiago vuol dire cambiare sempre, azzerare le gerarchie, che è la cosa più sbagliata da fare in assoluto in una squadra di calcio. Quando dici che tutti sono uguali, non è vero. Tu arrivi alla Juve e, come prima cosa, togli valore alla fascia. Togli valore a Danilo e lo paragoni a Savona. Sono due errori pazzeschi. Parti malissimo. Dopo si è continuato sulla falsa riga secondo cui non si sa se Yildiz deve giocare a destra, a sinistra o al centro. È il numero 10. Non è Mckennie", ha concluso l'ex giocatore della Juve.