Juve, Marchetti: “Mancato rigore al Bologna? Anche il Var può sbagliare”

Marchetti ha parlato di alcuni temi relativi alla Serie A: il giornalista è ritornato sull' episodio del rigore non dato in Juventus-Bologna

Intervenuto nella trasmissione L'Editoriale in onda sulle frequenze di Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato di alcuni argomenti relativi all'ultima giornata di Serie A, non solo d'interesse della Juventus. Il giornalista è partito commentando la prestazione dell'Inter di mister Simone Inzaghi vittoriosa in trasferta per 2-0 contro il Cagliari. Ecco le sue parole: “L'allenatore nerazzurro non può non essere soddisfatto, l’Inter ha fatto una partita di grande qualità intensità, ha prodotto tanto e trovato gol. Il lavoro di Inzaghi si vede anche con i nuovi interpreti, ci sono dei ricambi che permettono all’Inter di essere più omogenea ma l’impianto è rimasto lo stesso. Impostazione di gioco e movimenti sono molto fluidi e questo è merito di Inzaghi che ha mantenuto la stessa mentalità anche con le tante novità vissute in fase di mercato".

Su Juventus-Bologna — Marchetti ha poi espresso il suo unto punto di vista sull'episodio del rigore non assegnato al Bolognanel match contro la Juventus. Ecco cosa ha detto: “Nella partita con il Bologna ci sono state situazioni che hanno fatto innervosire anche la Juventus, quella è la partita che dà il via alle polemiche. Tanti episodi, su tutti il rigore non dato al Bologna. Si parla di errore e su questo non ci sono dubbi, la decisione dei vertici arbitrali di fermare arbitro e VAR testimonia questo. Il VAR serve a limitare gli errori, ma annullarli è praticamente impossibile. La cosa importante è evitare di parlare di complotti, già è iniziata la contrapposizione tra juventini e anti-juventini. Che gli errori ci sono è evidente, ce ne sono stati anche nella passata stagione macroscopici come l’episodio di Juventus-Salernitana che ha cambiato il regolamento. Anche il VAR può sbagliare e l’errore va messo in conto".

I flop dell'inizio campionato — Inoltre, il giornalista ha parlato di chi ha deluso sin qui dopo le prime due giornate di Serie A: “È evidente che i risultati delle romane sono quelli che fanno storcere di più il naso, le aspettative erano diverse. La Roma si poteva immaginare come un cantiere aperto, oggi arriva Lukaku e la rosa si va a completare. A questo va aggiunto anche qualche errore individuale, ad esempio quello di Rui Patricio a Verona. È chiaro però che ci si doveva aspettare di più. La Lazio invece doveva fare meglio. Aveva un calendario difficile da inizio campionato, ma non nelle prime due giornate ed è quella che ha marcato più visita. Visto anche che Sarri ha lavorato più o meno con i suoi uomini. Anche lo stesso Sarri è stato piuttosto schietto, ha sottolineato come l’inserimento dei nuovi necessita di un percorso più lungo, resta il fatto che l’undici con cui ha iniziato le partite è più o meno quello dello scorso anno. Penso sia una questione di brillantezza atletica".