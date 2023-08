Calciomercato Juve, Bonucci riflette: tre ipotesi sul tavolo

Gli ultimi giorni di calciomercato dovrebbero essere quelli decisivi per il futuro di Leonardo Bonucci . Il giocatore, in rotta con la Juventus , avrebbe alcune proposte e potrebbe rompere gli indugi nelle prossime ore.

In realtà i nomi sul tavolo dell'ex capitano bianconero sarebbero sempre gli stessi: l'Union Berlino, la Lazio e per ultimo il Genoa. Il club tedesco sembrerebbe quello ad avere manifestato una volontà più ferrea di acquistarlo ma, secondo quanto riportato da TMW, Bonucci non sarebbe molto entusiasta all'idea di traferirsi in Germania.