Juve-Bologna, Serena: “Arbitro? È umano, l’errore più grave è del VAR”

"Gli arbitri, secondo me, sono scesi in campo condizionati da quanto accaduto il giorno prima in area di rigore tra Milan e Torino. Poi, nell’intervallo dello Stadium, avranno ripensato all’episodio del rigore non concesso a Chiesa nel primo tempo: così facendo, inconsciamente e sbagliando una seconda volta, hanno valutato in maniera errata anche il contatto Iling-Ndoye, che è ovviamente un rigore sacrosanto. È un fatto umano, sia chiaro, mica una volontà di compensazione scientifica".