Juve, Marchetti: “Koopmeiners affare più difficile del previsto”

Marchetti ha parlato del calciomercato della Juventus: per il giornalista, i bianconeri starebbero trovando diverse difficoltà per Koopmeiners

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Marchetti ha fatto il punto sulle trattative in entrata del calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “Un’altra che ha fatto (e continuerà a fare) un grande cambiamento è la Juventus. Ora si aspetta Adeyemi. Anzi si aspetta la risposta del Borussia per Adeyemi, poi ci si avvicinerà all’ultima parte del mercato. Quella in cui servirà andare a prendere il centrocampista”.

Muro Atalanta per Koopmeiners

Il giornalista ha proseguito: “L’assalto a Koopmeiners è più duro del previsto. L’Atalanta non vuole venderlo e alza il muro ogni giorno di più. Anzi: vorrebbe consegnare a Gasperini una squadra ancora più competitiva con Nico Gonzalez nella rosa. Qui bisogna capire se la Fiorentina intende cederlo: eventualmente a Bergamo sono pronti eccome”.