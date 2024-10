Juve, Marchegiani: “Meno applicazione da parte dei giocatori”

Marchegiani ha parlato delle ultime prestazioni della Juve: per l'ex calciatore potrebbe esserci meno applicazione da parte della squadra

Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha commentato il momento della Juventus in stagione. Ecco le sue parole: “In generale è il ritmo che non è cresciuto. È cresciuta intraprendenza nella squadra sugli uomini che danno più imprevedibilità. Parma insidioso e ha fatto una grande partita, di qualità: sono coraggiosi.Rimangono negli occhi i contropiedi subiti dalla Juventus. Secondo me, l’aspetto grave è quello dei gol e delle azioni pericolose subiti nel primo tempo: prima non succedeva perché la squadra era velocissima nel riposizionarsi, erano sempre in superiorità numerica. Ora questa cosa la fanno meno bene. Se dipende dal fisico e dalle tante partite? Forse un po’ di applicazione in meno: ti entra nella testa la consapevolezza di ‘Tanto non ci tirano in porta non ci fanno gol’, e inconsapevolmente magari lo fai con meno attenzione rispetto a inizio campionato quando devi ancora affermarti”.

Marchegiani: “Prestazione di Vlahovic molto negativa”

L’ex calciatore ha proseguito: “Guardiamo alla prestazione di Vlahovic: secondo me è negativissima. Va tutto contestualizzato, non si può dare la colpa a un giocatore, ma in una gara come quella col Parma, giocata dalla Juve all’attacco perché subisce gol a inizio partita, se il centravanti non tira in porta una volta…”.