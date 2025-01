Juve, Marchegiani: “Nico fondamentale”. Condò: “Mbangula può essere titolare”

Intervenuti dagli studi di Sky Sport Marchegiani, Di Canio e Condò hanno parlato della Juve di Thiago Motta

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Marchegiani ha parlato della Juve di Thiago Motta: “Dopo l’Atalanta pensavo che più di così non si potesse chiedere ai giocatori della Juve, avevano dato tutto. Contro il Milan c’è stato qualcosa in più anche dal punto di vista della proposta. Nico è stato fondamentale perché ha spesso recuperato palla e per certe cose è utilissimo anche se non è un finalizzatore”. Di Canio ha poi aggiunto: “Vlahovic i gol comunque li fa anche se non partecipa in modo positivo alla manovra. Le ultime due partite della Juve sono state fatte benissimo e Vlahovic non c’era. Contro il Milan, la Juve è andato ad aggredire, nessun calciatore si sente arrivato, tutti tirano e remano”.

Juve, le parole di Condò dopo il Milan

“I giocatori miglior della Juve sono i giovani, Mbangula che non ha soltanto fatto il primo gol ma è diventato un titolare fisso di questa squadra. Io sto ancora aspettando il contributo sostanziale di quelli che sono stati gli acquisti, di Koopmeiners che sta crescendo, di Douglas Luiz, Nico Gonzalez. Questa squadra ha tanto potenziale”, ha concluso Condò. Nel frattempo la Juve lavora anche a un colpo da paura: ecco chi <<<