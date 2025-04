Juve, Losapio: “Tudor ha rivitalizzato Vlahovic”

Andrea Losapio ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, e del suo rendimento dall'arrivo in panchina del tecnico Igor Tudor

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco un estratto delle sue parole: “Igor Tudor ha rivitalizzato Dusan Vlahovic. Se non lo ha fatto per i gol – uno solo nelle ultime nove – almeno per gli assist, come se fosse un nuovo modo per contribuire in avanti. Probabilmente gli ha dato una nuova vita che sembrava negata dopo Firenze, ma anche contro l’Atalanta, perché dopo lo 0-4 era andato direttamente negli spogliatoi senza salutare nessuno. Si può dire qualsiasi cosa, ma non che Thiago Motta abbia gestito bene il suo migliore – anche perché unico – attaccante”.

Losapio: “Tudor ha normalizzato le cose togliendo pressione”

Inoltre, il giornalista ha aggiunto: “(..) Comunque Tudor sta cercando di normalizzare la situazione, non molto di più. Ok, ha introdotto la difesa a tre – che funziona sicuramente meglio degli ultimi giorni di Thiago, non era poi così difficile – ma per il resto ha semplicemente tolto pressione, cercando di recuperare anche Koopmeiners. Sfruttare le tre partite contro Lecce, Parma e Monza è fondamentale. Lo si è visto con il Bologna che è caduto a Bergamo. Dunque, niente di straordinario, di incredibile. Ma alla fine non serve nemmeno. Certo, magari essere come Allegri, dove il corto muso diventa manifesto, è estremo nell’altro senso. Ma Thiago – purtroppo per lui – ha pagato diverse cose, ed è impossibile non sottolineare che il disastro si stava compiendo nella maniera peggiore”. Leggi le ultime indiscrezioni sul futuro alla Juve di Dusan Vlahovic <<<