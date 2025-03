Juve, Losapio: “Tudor dovrà affrontare molti casi aperti”

Losapio ha analizzato la situazione in casa Juventus all'arrivo di Tudor: per l'allenatore ci sarebbero diverse situazioni da risolvere

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dei nodi da scogliere per Igor Tudor a partire dal suo arrivo alla Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Igor Tudor dovrà affrontare diversi casi aperti. Perché l’addio di Thiago Motta è stato salutato da solamente due giocatori – Mbangula e Bremer – quasi a sottolineare come la situazione non sia delle più idilliache. Utilizzare il bastone potrebbe avere effetti controproducenti su un gruppo che ha già dovuto sopportare diverse sollecitazioni, ma questo lo si vedrà più avanti. Saltando, fortunatamente, almeno i portieri, ecco la difesa. Savona dopo un inizio ottimo ha avuto diversi problemi, Cambiaso non è più stato quello di gennaio (…). Renato Veiga è in prestito, Kelly finora non ha convinto, Gatti è stato il migliore per un lungo periodo ma è finito in panchina nelle ultime settimane”.

Losapio: “Yildiz relegato all’angolino. Vlahovic da recuperare”

Il giornalista ha proseguito: “A centrocampo ci sono Koopmeiners e Douglas Luiz. Pagati 110 milioni in due e rimasti relativamente ai margini, magari non per minutaggio ma sicuramente per gioco. Sulla linea dei trequartisti Conceicao è in prestito – e sono altri 30 milioni da sborsare per confermarlo – Yildiz era relegato sulla fascia sinistra, quasi in un angolino. Nico Gonzalez non segna da moltissimo tempo, alla fine l’unico che ha fatto un salto di qualità è stato Mbangula, non a caso ha salutato Thiago. Davanti Vlahovic è da recuperare a ogni costo, magari facendolo giocare più spesso con un Kolo Muani che dopo il fantastico impatto non è riuscito più a fare la differenza”. Leggi anche le parole di Cassano sull’addio di Thiago Motta <<<