Juve, Cassano: “Confermo le critiche a Motta, ma se comanda Giuntoli dovrebbe dimettersi”

Intervenuto su Viva El Futbol Antonio Cassano ha parlato dell'esonero di Thiago Motta e le scelte della dirigenza della Juve

Che Antonio Cassano non sia mai stato un grande fan di Thiago Motta è poco ma sicuro, come confermato nel corso dell’ultimo episodio di Viva El Futbol: “Le critiche che ho fatto a Thiago Motta le confermo. In questo momento era improponibile per una squadra con un certo status e ha fatto malissimo. Non ha valorizzato i giocatori. Ma non mi aspettavo facessero questa mer**ta. Quando parlano di stile Juve voglio capire che c****o significa? Ma stile Juve cosa? Stile di m***a”.

Juve, le parole di Cassano

L'ex attaccante, però, non ha voluto attaccare soltanto l'ormai ex allenatore bianconero, ma giustamente anche la dirigenza della Vecchia Signora: "Oggi chi comanda alla Juve? Se la responsabilità è di Giuntoli dovrebbe dimettersi: ha preso Motta, dopo la Fiorentina ha detto ripartiamo da Motta e ci crediamo. Se comanda Giuntoli e ha fatto sta merdata, dovrebbe dire: mi dimetto e allora applaudirei. Io penso abbia fatto da scaricabarile. Se non comanda lui, qualcuno ci deve dire chi comanda. Se Giuntoli non conta allora anche così dovrebbe dimettersi e lasciare lì i soldi. Quando si parla di status e dna sono cavolate. I dilettanti lavorano meglio".