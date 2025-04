Juve, Losapio: “Partita con il Bologna da ultima spiaggia”

Losapio ha parlato della prossima sfida tra Juve e Bologna: per il giornalista, si tratterebbe dell'ultima spiaggia della squadra bianconera

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato del momento della Juventus in attesa della sfida contro il Bologna. Ecco un estratto delle sue parole: “C’è stato un momento in cui la Juventus poteva forse rientrare nella lotta per lo Scudetto. E poi ha preso sette gol in due partite, segnandone zero e salutando Thiago Motta. La realtà è che è una stagione iniziata maluccio, con i tanti cambi in rosa, l’epurazione proseguita fino a gennaio estirpando tutto quello fatto di buono (e di cattivo) nel corso delle altre annate. Ed è l’affresco più chiaro di quello che sta succedendo: dopo avere recuperato il quarto posto, la Juventus aveva la possibilità di battere Parma e Monza, arrivando tranquilla alla partita con il Bologna. Ora invece quella con la squadra di Italiano diventa quasi un’ultima spiaggia. “.

Losapio: “Virtualmente la Juve potrebbe non arrivare nemmeno in Europa”

Il giornalista ha proseguito: "Sicuramente da non sbagliare, ma probabilmente servirà vincere. Perché dietro la Roma corre, la Lazio meno ma non è poi così lontana. La Fiorentina è a tre punti. Virtualmente potrebbe anche non arrivare nemmeno un piazzamento in Europa, realisticamente non ci saranno grandi problemi almeno per la Conference, visti gli scontri diretti che poi andranno in scena nelle prossime settimane".