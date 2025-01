Juve, Losapio: “Motta principale artefice dell’addio di Danilo”

Losapio ha parlato dell'addio alla Juventus di Danilo: per il giornalista, il tecnico Thiago Motta sarebbe l'artefice principale del divorzio

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’ex difensore della Juventus, Danilo. Ecco un estratto delle sue parole: “Le parole di Danilo probabilmente faranno fischiare le orecchie a più di un protagonista della Juventus di questa stagione. Thiago Motta è forse il principale artefice del suo addio, ma anche il club non ha poi fatto molto per tutelarlo. Strano per chi era capitano fino a solamente qualche giorno fa. “Ho scritto una lettera in cui ho parlato con il cuore e che dice molto di quello che penso in questo momento della Juventus, che tifo e tiferò per il resto della mia vita, perché ci sono stati momenti incredibili e magici”.

Losapio: “Danilo avrebbe ancora fatto comodo alla Juventus”

Il giornalista ha proseguito: “Così la sensazione più che diffusa è che la Juventus stia cercando di ripulire tutto di quanto fatto negli ultimi anni. Poi sarà il turno dei Fagioli, dei Vlahovic o dei Milik, finiti a vario modo sul mercato nel corso dei mesi, ma non ceduti per diversi motivi: di opportunità oppure, semplicemente, perché la proposta non era quella adatta. Con la Juventus che è ancora alla ricerca spasmodica di un difensore – che avrebbe avuto già in casa – nessuno può negare che Danilo avrebbe fatto comodo”. Leggi anche le parole di addio di Danilo dedicate ai tifosi della Juventus <<<