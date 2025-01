Juve, la Curva rende omaggio a Danilo: “Grazie di tutto”

La Curva della Juve ha voluto rendere omaggio a Danilo: striscione dedicato all'ormai ex capitano bianconero

Dopo più di 200 partite Danilo ha ufficialmente lasciato la Juve ed è diventato un nuovo giocatore del Flamengo. Un addio un po’ inaspettato quello del brasiliano, che fino a pochi mesi fa era il capitano e una delle colonne portanti del club. I tifosi nel corso della partita di Champions League contro il Benfica hanno quindi voluto rendergli omaggio con alcuni toccanti striscioni: “La Juventus sono i tifosi. Grazie di tutto Danilo!”e “In un mondo senza più valori, salutiamo capitan Danilo con tutti gli onori”.

Al 6º minuto un tributo per Capitan Danilo

Juve, le parole di Danilo

Prima della partenza per il Brasile Danilo ha detto: “Mi sarebbe piaciuto salutare lo stadio e andare via in modo diverso. Ma ho bei ricordi, sono stati 5 anni e mezzo che mi hanno fatto meglio come persona, uomo e calciatore. Mi porto dietro questi ricordi. Non ho rimpianti, ho sempre dato la massima disponibilità dal primo all’ultimo giorno. Mi dispiace non avere la possibilità di salutare la gente allo Stadium. Ho dato il mio massimo, ho la coscienza pulita“.