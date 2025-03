Juve, Losapio: “L’anno zero sta causando macerie più gravi”

Andrea Losapio ha parlato delle difficoltà mostrate dalla Juve in questa stagione: per il giornalista, il progetto starebbe colando a picco

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato delle difficoltà palesate dalla Juventus nell’ultima partita di campionato e non solo. Ecco un estratto delle sue parole: “La confusione c’è, esiste ed è innegabile. Solo un cieco può non vederla, ma c’era anche prima. Solo il modulo rimane sempre lo stesso, quasi fosse sacrilego cambiare il 4-2-3-1, mentre i giocatori vanno e vengono. Entrano dalla formazione ed escono. Senza una logica precostituita, sull’altare del tutti possono fare qualsiasi cosa. E chi non può farlo viene messo alla porta, soprattutto se fanno parte della gestione precedente. La Juventus è andata incontro a un anno zero che potrebbe lasciare macerie ancor più gravi, dovendo scegliere un meno uno”.

Losapio: “Nessuno ama più Thiago Motta”

Il giornalista ha proseguito: “Alla fine nessuno ama più Thiago Motta. Il vento fresco si è sostituito in gelida bora che sta spazzando via tutto. Oramai il quarto posto è diventato vitale, ancor più di confermare o meno il tecnico. Due settimane dopo Firenze saranno molto lunghe. Anche troppo”. Leggi anche le ultime indiscrezioni dopo il vertice alla Juventus tra Giuntoli e Thiago Motta <<<