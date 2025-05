Juve, Losapio: “La scelta giusta potrebbe essere Gasperini”

Andrea Losapio ha parlato dell'allenatore Gian Piero Gasperini: per il giornalista potrebbe essere la scelta giusta per la guida della Juve

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato del futuro della guida tecnica della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “È possibile che arrivare quarto in classifica non possa valere come conferma. Di Giuntoli, di Tudor, di tutta la Juventus. Perché sembra più un grande ciapanò rispetto al merito di arrivare in Champions, in un quarto posto che è da 70 punti, come già visto. Poi c’è la domanda: Tudor varrà la Juve dopo il Mondiale per Club? Forse la scelta giusta sarebbe Gasperini. Che ieri si è guadagnato la Champions due giornate prima della Juventus”.

Losapio: “Tudor non rimarrà se non dovesse vincere le prossime due partite”

Il giornalista ha anche aggiunto: “Ci sarà bisogno di capire cosa succederà dopo. Al netto di Tudor confermato come Thiago Motta qualche settimana fa, rimanendo fino al Mondiale per Club, forse. Se non dovesse vincere le prossime due potrebbe rimanere davvero (la risposta è no)? C’è l’idea di prendere Antonio Conte per la prossima stagione? Perché se è confermata – ed è evidente che la guerra sia in corso – qualcosa diventerà ufficiale nel giro di due settimane. Forse una, dipende dalla sfida contro la Lazio“. Leggi le ultime indiscrezioni sull’interesse della Juventus per Gasperini <<<