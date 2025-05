Gasperini: “Futuro? Ora siamo in Champions, ci sarà modo e tempo per pensarci”

Dalla Champions al futuro: le parole dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini al termine della partita contro la Roma

Grazie alla rete di Sulemana contro la Roma l’Atalanta ha conquistato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Al termine della partita l’allenatore nerazzurro Gasperini ha detto: “Ho cercato anche di pensare allo Scudetto. Sono molto contento soprattutto per i giocatori, per l’ambiente e per Bergamo che ascolterà ancora la musichetta. La Champions è una competizione prestigiosa. Siamo stati davanti anche a società forti. Noi festeggiamo per noi, risultiamo molto antipatici perché cerchiamo sempre di trovare le motivazioni giusti. La Champions più bella? Tutte. Rientrare nelle coppe è sempre molto difficile. Noi siamo riusciti nel 2023 a ripeterci per poi confermarci in Champios League”.

Le parole di Gasperini

"Venivamo da una vittoria dell'Europa League – ha continuato -. Noi siamo una squadra forte. Pensavamo di essere addirittura più forti. Abbiamo fatto un grande girone d'andata e per noi il campionato è stato molto equilibrato. Sono cresciute molte squadre, poi abbiamo avuto qualche battuta a vuoto. Gli infortuni sono stati una sfortuna tra Scamacca, Scalvini, Posch, Kossounou, ma la difesa si è sempre comportata bene. Un gruppo solido, il resto invece è stato un po' una sorta di altalena. Abbiamo fatto un risultato importante stasera. Futuro? Adesso è una serata bellissima, abbiamo due settimane per goderci questa stagione: in Champions siamo arrivati noni su 36 squadre, mancando di un punto la qualificazione diretta. Per noi è stato formidabile, ci sarà modo e tempo per pensare al resto".