Gasperini alla Juventus, clamoroso annuncio! / News

Gasperini e l’Atalanta. Una storia che ormai va raccontata con il tono giusto, perché qui non si parla solo di calcio, ma di un legame che ha riscritto le gerarchie, smontato cliché, regalato sogni. La vittoria dell’Europa League è il picco, sì, ma dietro c’è una scalata lunga anni. Fatta di lavoro, intuizioni e – soprattutto – di fedeltà. O almeno, finora. Già, perché adesso è tutto in bilico. Che succede? Resta? Va? La gente si divide: c’è chi ci spera ancora e chi, invece, dice che il dado è tratto. Il punto è che certe indiscrezioni non sono più sussurri da bar: sono dichiarazioni vere, nomi, percentuali. Parole che iniziano a pesare, anche perché riguardano una destinazione ben precisa. La Juventus.

Il talent scout Michele Fratini, intervistato da TuttoJuve, non l'ha mandata a dire: "Tudor non resterà l'anno prossimo. Non mi stupirebbe se gli chiedessero di restare accanto al nuovo allenatore, che confermo essere Gian Piero Gasperini. Se dovessi sbilanciarmi con una percentuale, direi il 90%. Lui ha già comunicato la sua volontà di andar via e lo ha fatto in una maniera molto corretta, d'altronde l'Atalanta è anche una sua creazione e i risultati ottenuti con i bergamaschi sono merito suo. Il tecnico sarebbe l'ideale per i giovani come Thuram e Yildiz, per me sarebbe l'allenatore perfetto anche per altri talenti come Liam Delap che avevo suggerito un po' di tempo fa e che ormai è esploso con l'Ipswich Town". E allora? Allora l'addio sembra davvero dietro l'angolo. Gasp verso Torino, la Dea verso un futuro tutto da riscrivere. Forse è la fine di un ciclo. O forse, chissà, è solo l'inizio di un altro.