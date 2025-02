Juve, Losapio: “Il rapporto tra Motta e squadra si sta incrinando”

Andrea Losapio ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta e il rapporto con la sua squadra, il quale non sarebbe molto idilliaco

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta, e del rapporto con la squadra. Ecco un estratto delle sue parole: “Non sopporto Thiago Motta, e non sono l’unico. Non sai mai cosa aspettarti, da titolare a 90 minuti in panchina”. La frase riportata oggi dal Corriere della Sera appare davvero emblematica del rapporto fra il tecnico e la squadra. Perché nel corso dei mesi, dopo un iniziale entusiasmo, i modi hanno increspato il modo di relazionarsi. Basti pensare a Danilo, sicuramente l’emblema di come tutto quanto sia facile da incrinare: da capitano e titolare fisso fino all’epurazione, anche se i motivi c’erano sì e no. Lo stesso brasiliano sarebbe rimasto volentieri per altri mesi alla Juventus, ma è stato messo in condizione di salutare”.

Losapio: “Alla Juve manca una continuità di pensiero”

Il giornalista ha aggiunto: “Non c’è solo lui, nel calderone. C’è un Koopmeiners trattato come titolare fisso anche quando ha l’influenza, oppure il cambiamento delle gerarchie da un momento all’altro. Da Gatti, all’inizio della stagione, a Thuram. Oppure la situazione di Vlahovic, una miccia che è pronta a esplodere. Ancora, la posizione di Yildiz – che preferirebbe giocare più centrale – ma anche quanto successo con Fagioli: da eroe a Lipsia a zero e cessione in fretta e furia a gennaio. Insomma, non c’è uno status quo.O meglio, una continuità di pensiero che, poi, inficia anche in quella di rendimento. Le quattro vittorie consecutive in campionato possono dare sollievo, ma la sconfitta contro l’Empoli ha scoperchiato un vaso di Pandora che può essere davvero un problema”. Leggi anche il retroscena sul rapporto tra Thiago Motta e alcuni giocatori <<<