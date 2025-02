Juve, alcuni calciatori sono scontenti di Motta: il retroscena

Alcuni giocatori della Juventus si sarebbero lamentati della gestione di Thiago Motta, tra cambi continui e panchine.

di Mattia Cinelli

Emergono clamorose indiscrezioni dopo la disfatta della Juventus nella partita di Coppa Italia contro l’Empoli. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, un calciatore della Vecchia Signora avrebbe rivelato di “non sopportare Motta”, dicendo anche “non sai mai cosa aspettarti, da titolare a 90 minuti in panchina”. Un situazione che si ingigantisce sempre di più, con lo spogliatoio che inizia a scricchiolare, oltre ai risultati che non arrivano e una gestione della rosa molto discutibile.

L’attacco di Motta

A rendere tutto già infuocato ci aveva pensato già il tecnico bianconero, che dopo l'eliminazione contro l'Empoli nei quarti di finale di Coppa Italia, aveva messo benzina sul fuoco, prendendosi le responsabilità, ma attaccando anche alcuni giocatori, forse gli stessi che si sono lasciati andare nelle dichiarazioni sopra citate: "Provo vergogna. Possiamo sbagliare, ma l'atteggiamento del primo tempo è stato vergognoso. Ho sbagliato. Non abbiamo meritato sul campo di andare in semifinale. Ripercussioni? Spero che le critiche siano forti. Il pubblico è stato anche gentile con noi. Spero in una reazione dei nostri giocatori sin da subito. Per me è inammissibile, chiediamo scusa ai tifosi, alla società e alla storia del club. Ho visto una squadra che pretende le cose senza meritarle".