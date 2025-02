Mauro: “Juve? La colpa non è solo di Thiago Motta”

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Thiago Motta.

Massimo Mauro, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole su Tuttosport: “Giocherebbero male tutti perché tutti devono fare il compitino. L’iniziativa personale con la creatività viene castrata. Quando Thuram si stufa e parte ecco che allora la Juve si accende. Il calcio è fatto di iniziativa. Chiaro che la colpa però non è solo di Thiago Motta. Una quota di responsabilità ce l’hanno anche i giocatori. Sono stati sopravvalutati i giocatori presi o è il tecnico che non sa farli rendere? Vedere la partita con l’Inter e poi con l’Empoli lascia dei dubbi sulla vera identità. Motta cambia troppo, non c’è un’ossatura con 4-5 giocatori di riferimento costanti. Poi ha fatto giocare i due centravanti facendo scoprire la squadra. Insomma ci sono parecchie cose che non tornano”.

Sull’esonero

“Non credo all’esonero, nella storia della Juve non si è quasi mai visto. Se confermerei Thiago Motta per la prossima stagione? Io ero convinto che avrebbe fatto giocare la Juve molto meglio, il bel gioco si è visto solo sporadicamente, ora dopo tre delusioni enormi deve andare almeno in Europa. Altrimenti altro che le sue dimissioni…”. Intanto ecco le parole di Cobolli Gigli<<<