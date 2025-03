Kolo Muani-Juventus, arrivano brutte notizie | Calciomercato

Kolo Muani-Juventus, ci sono novità molto pesanti riguardanti il prossimo futuro ed il calciomercato in relazione al ragazzo

Tra i simboli del momento bianconero c’è sicuramente Randal Kolo Muani. L’attaccante francese classe 1998 sta dando un contributo notevole alla causa Juventus in termini di giocate, raccordo del reparto e anche di gol. il suo impatto sulla Serie A è stato davvero fuori dal comune e la Juventus se le gode finché può. Già, finché può. Al momento, infatti, regna grossa incertezza intorno al suo futuro. L’accordo con il Paris Saint German è quello di un semplice prestito ma non sono esclusi contatti – e in verità alcuni già ci sono stati in via del tutto preliminare – per parlare della possibile cessione a titolo definitivo. Difficilmente ci potrà essere il rinnovo del prestito come la Juve vorrebbe: il Paris Saint Germain, anche approfittando del momento da stato di grazie del suo tesserato, vorrebbe immediatamente monetizzare da una sua cessione definitiva. Motivo per cui – riporta RMC Sport – starebbero valutando di inserirlo nella trattativa per un giocatore richiesto da mister Luis Enrique.

Calciomercato Juventus: Muani verso la Premier?

La notizia che ci arriva non è certamente bella per la Juventus. Sembra, infatti, che i parigini siano pronti a qualsiasi cosa pur di ingaggiare il centravanti svedese del Newcastle, Alexander Isak. La richiesta dei Magpies è fuori da ogni logica: 150 milioni di sterline. Ma niente di impossibile per le infinite casse del Paris Saint Germain che potrebbe anche mettere sul tavolo il cartellino di Kolo Muani. È più di un campanello d’allarme, questo, per la Juventus. Se la Vecchia Signora non vuole rimanere con il cerino in mano deve sbrigarsi a fare la sua mossa, accelerare i contatti con il PSG, formalizzare una proposta per Muani. Altrimenti rischierebbe veramente di dover – di già – rinunciare alle meravigliose prestazioni del franese. Il diesse Cristiano Giuntoli sta studiando il da farsi. Vedremo se e quando passerà all’azione. E non finisce qui. Rispetto alla Juventus, stanno circolando altre notizie molto grosse: ne parliamo nella nostra homepage <<<