Juve, Losapio: “Il Barcellona non può prestare Araujo”

Andrea Losapio ha parlato del difensore del Barcellona, Ronald Araujo: per il giornalista, difficilmente il calciatore arriverà alla Juventus

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato del difensore centrale del Barcellona in ottica Juventus, Ronald Araujo. Ecco un estratto delle sue parole: “Il primo obiettivo è Ronald Araujo, per cui settimana scorsa c’era più di qualche perplessità sulla tenuta fisica. Questo perché aveva giocato solamente una partita negli ultimi mesi a causa di un infortunio che lo aveva tenuto fuori per lungo periodo. Il Barcellona non ha intenzione di prestarlo perché, semplicemente, non può: ha un contratto di diciotto mesi e ritrovarsi a dodici dalla scadenza rischia di essere un grosso problema. Per questo vanno avanti le discussioni per il rinnovo, in più la fascia da capitano nel Clasico di Supercoppa spagnola è un altro indizio: Hansi Flick ci punta enormemente e questa non è una buona notizia”.

Losapio: “Araujo risolverebbe l’assenza di Bremer”

Il giornalista ha proseguito: “Araujo, normalmente, è valutato circa 70 milioni dal Barcellona. Poi ci sarebbe la questione stipendio, anche questa decisamente non semplice da dipanare. Sarebbe un grande colpo, che potrebbe risolvere anche l’assenza di Bremer fino alla fine dell’anno. D’altro canto anche Laporta è stato chiaro: “Dovete chiedere a Deco. Vogliamo che i giocatori che abbiamo in rosa continuino. Ha un contratto, ma sta parlando con la dirigenza. Troveremo una soluzione, apprezziamo molto a livello professionale il calciatore, ma soprattutto a livello personale. Ci sono alcune circostanze che non voglio dettagliare, ma c’è spazio per trovare una soluzione che soddisfi tutti”. Insomma, l’affare si presenta non semplicissimo, per usare un eufemismo”.